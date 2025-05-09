Sinema Tarihinin En Çok İz Bırakan Korku – Gerilim Serisi Son Durak’ın Yeni Filmi TME Films Dağıtımı ile 16 Mayıs’ta Sinemalarda

Yeni hikâyesiyle beyazperdeye dönecek olan Son Durak: Kan Bağı, sürekli tekrar eden şiddet dolu bir kâbusla uyanan üniversite öğrencisi Stefanie’nin hikâyesini konu alıyor. Bu korkunç döngüyü kırmak ve ailesini bekleyen dehşet verici sondan kurtarabilecek tek kişinin izini bulmaya çalışan Stefanie’nin işi sandığından çok daha zor olacak. Başrollerinde Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Rya Kihlstedt, Anna Lore, Brec Bassinger ve Tony Todd’un yer aldığı filmi Adam Stein ve Zach Lipovsky yönetti; senaryosu Guy Busick ve Lori Evans Taylor’a, hikâyesi ise Jon Watts, Guy Busick ve Lori Evans Taylor’a ait.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.