Nigel W. Tierney ile Dong Long’un yönettiği animasyon film Altın Gaga ve Macera Çetesi (Goldbeak), 01 Mart 2024’de CJ ENM dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Tavuklar arasında büyüyen küçük, sevimli kartal Altın Gaga, bir daha uçamayacağını düşünmektedir, ya da en azından ona böyle söylenmiştir. Tanınmak için istekli olan Altın Gaga, uçmayı öğrenir ve kız kardeşiyle birlikte bazı sırları çözmek için Kuşlar Şehri’ne gitmeye karar verirler. Altın Gaga ve ekibi şehre geldiklerinde karşılarında yardıma ihtiyacı olan bir şehir bulurlar. Artık bu şehri kurtarmak Altın Gaga ve arkadaşlarının görevidir.