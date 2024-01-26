Efsane Filminin Merakla Beklenen Fragmanı Yayınlandı

Senaryo ve yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir’in oturduğu Efsane filminin beklenen fragmanı yayınlandı. 7 bin yıllık Çorum yoğurdunun sırrını eğlenceli bir dille anlatan film 02 Şubat’ta gösterime giriyor. Uzun ve titiz bir çalışma sonrasında hazırlanan fragmanda eğlenceli sahneler yer alıyor. 2 dakika 30 saniye görsel şölen yaşatan fragmanda, Ahmet Kural’ın söylediği Metin Milli’nin “Seviyorum işte var mı diyeceğin” şarkısı ve Modern Folk Üçlüsü’nün “Leblebi koydum tasa” şarkıları izleyenlerin beğenisini kazandı. Filmin senaristi ve aynı zamanda yönetmeni olan Selçuk Aydemir de sembolik bir rolle kamera önüne geçerek fragmana keyif kattı.

Basın Bülteni

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