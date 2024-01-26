9. Balkan Panorama Film Festivali Görkemli Kapanış Töreniyle Sarı Şemsiye Ödüllerini Bu Yılki Sahipleriyle Buluşturdu

Bu yıl 9. kez düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali, görkemli bir törenle sona erdi. Türk ve Balkan sinemasının önemli isimlerini kentte buluşturan festivalde Sarı Şemsiye Ödülleri sahiplerini buldu. İzmirli sinemaseverlere keyifli bir hafta yaşatan bu yılki festival programında, 100’ün üzerinde renkli Balkan filmi, yaklaşık 200 seansta izleyicilerle buluşturuldu. Bu yıl da festivalde sunulan yabancı filmlerin tamamı Türkiye’de ilk defa gösterildi.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Ulusal Uzun Metraj Film Ödülleri

En İyi Film: Karanlik Gece (Özcan Alper)

En İyi Yönetmen: Maryna Er Gorbach (Klondike)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Sema Gültekin (Bir Kar Tanesinin Ömrü)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Berkay Ateş (Karanlık Gece)

Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülleri

En İyi Film: Piargy’ni̇n Baladı / Kuzey Makedonya

En İyi Yönetmen: Ivo Trajkov (Piargy’ni̇n Baladi) Kuzey Makedonya

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Judi̇t Bardos (Piargy’ni̇n Baladi) Kuzey Makedonya

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Gergely Blaho (The Grandson) Macaristan

Dario Moreno Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü

Larry (Szilard Bernath / Macaristan)

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: 654 Gram (Ömer Dişbudak)

Uluslararasi Kısa Metraj Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: Centaur Hotel (Lino Kafidas, Dimitris Kafidas)

Süslü Şemsiye Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: Klondike (Maryna Er Gorbach)

Sali Saliji



Mehmet Bahadır Er



Murat Tufan



Soner Alper

