TRT Akademi Online Eğitimlere Başladı

TRT Akademi online ve yüz yüze eğitim veren bir platform olarak, öncü bir medya okulu olma hedefiyle hayata geçti. TRT Akademi’nin en önemli video eğitimlerinden biri olan Belgesel Yapımlar eğitimi belgesel yönetmeni – yapımcı ve sinema yazarı Dr. Semra Güzel Korver tarafından veriliyor. 8 bölümden oluşan eğitimde belgesele dair temel bilgilerin öğretilmesi ve başlangıç aşamasından sonuç aşamasına kadar bir belgesel hazırlanması için gereken bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanıyor. Eğitimin içeriğinde belgeselin tanımını yapmak, olmazsa olmazlarını açıklamak, türlerini öğretmek gibi değerli bilgiler bulunuyor.

Basın Bülteni

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