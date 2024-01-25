Berfi Dicle Öğüt’ün yönettiği ve Mimar Mehmet Konuralp ile Jonathan Arch’ın oynadığı belgesel film İki Nehir Arasında (The Waters of Babylon), 01 Mart 2024’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Tane Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

1. Dünya savaşının Irak cephesinde esir düşmüş Türk ve İngiliz askerlerinin anılarını konu alan belgeselde, Kut savaşında esir düşmüş İngilizler ile Basra’da esir düşmüş Türklerin yaşadığı ve hiçbir şekilde konuşulmamış olan hikâyeleri ortak acı perspektifinden mercek altına alınıyor. Film, savaşın bireyler üzerindeki ortak acısını, mübadeleyle kaderlerinin nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.

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