SİYAD’ın Uluslararası Film Seçiminin Galipleri: Bir Düşüşün Anatomisi ve Güneş Sonrası

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla 2023 yılında sinema salonlarında ve dijital platformlarda gösterilen en iyi uluslararası filmler seçildi. Yönetmen koltuğunda kadınların öne çıktığı bu yılda SİYAD’ın uluslararası seçimlerinde de ilk sıralarda yönetmen kadınların filmleri yer aldı. Vizyon filmleri içerisinde Fransız yönetmen Justine Triet’nin geçen yıl Cannes Film Festivali’nde büyük ödül Altın Palmiye’yi kazanan ve şimdi de en iyi film dalında Oscar adayı olan Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomie d’une Chute) on filmlik listenin ilk sırasında yer aldı. Yılın büyük ilgi gören filmlerinden, İrlandalı Martin McDonagh’ın iki arkadaşın dostluğu üzerinden bir dağılma öyküsü anlattığı The Banshees of Inisherin ikinci, 81 yaşındaki Amerikalı usta yönetmen Martin Scorsese’nin 10 dalda Oscar’a aday olan Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) üçüncü oldu. Dijital platformlarda yapılan filmler için yapılan oylamada ise İskoçyalı Charlotte Wells’in yönettiği Güneş Sonrası (Aftersun) zirveye yerleşti.