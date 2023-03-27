Vedat Uyar’ın yönettiği ve Okan Çabalar, Emrah Kaman, Korhan Herduran ile Müfit Kayacan’in oynadığı Üçlü Pürüz, 21 Nisan 2023’de CGV Mars dağıtımıyla Aytaç Medya – Selkare Digital Post tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ailelerinden gizli evlenen Fatih ve Eda, bankacı arkadaşları Serhat’tan sahte nikah memuru olmasını ve Adana’ya gelerek ailelerinin karşısında nikâhlarını kıymalarını ister. Nikâh şahidi olacak ortak arkadaşları Haktan ve Utku da Adana yolculuğunda Serhat’a eşlik eder. Ancak yolculuk sırasında arabalarının çalınmasıyla talihsizlikler baş gösterir ve kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulurlar.