Üçlü Pürüz’ün Afişi Görücüye Çıktı

Başrollerini Okan Çabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın paylaştığı kahkaha yüklü yeni komedi filmi Üçlü Pürüz’ün afişi internet ortamında yayına verildi. Üç arkadaşın macera dolu yolculuğunu konu alan film, 21 Nisan 2023 Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor. Üçlü Pürüz’ün sürprizi ise Haluk Levent. Yapımcılığını Selçuk Aydemir (Selkare) ve Aytaç Ağdağ’ın (Aytaç Medya) üstlendiği Üçlü Pürüz sinema salonlarına kahkaha getirecek. Kadrosunda ayrıca Müfit Kayacan, Özgür Can Çoban, Ecenaz Üçer, Selim Erdoğan ve Bahar Süer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film, 21 Nisan 2023’te beyazperdede seyirciyle buluşacak.

Basın Bülteni

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