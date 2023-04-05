Üçlü Pürüz, 21 Nisan’da Sinemalarda

Üç arkadaşın macera dolu yolculuğunu konu alan ve başrollerini Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın paylaştığı kahkaha yüklü yeni komedi filmi Üçlü Pürüz, 21 Nisan 2023 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek. Yapımcılığını Selçuk Aydemir (Selkare) ve Aytaç Ağdağ’ın (Aytaç Medya) üstlendiği Üçlü Pürüz, sinema salonlarına kahkaha getirecek. Başrollerini Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın paylaştığı, kadrosunda Müfit Kayacan, Özgür Can Çoban, Ecenaz Üçer, Selim Erdoğan ve Bahar Süer gibi başarılı ve sevilen oyuncuların yer aldığı komedi filmi, 21 Nisan 2023’te beyazperdede seyirciyle buluşacak.

Basın Bülteni

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