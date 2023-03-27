Paribu, İKSV İstanbul Film Festivali’nin 4. Kez Tema Sponsoru Oldu, Paribu, Yeni Dünyalara Açılan Perdeyi Destekliyor

Paribu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 42.si düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin yüksek katkıda bulunan tema sponsoru oldu. Paribu, festivalin Dünya Festivallerinden seçkisinin tema sponsorluğunu “Yeni dünyalara açılan perdeyi destekliyoruz” mesajıyla duyurdu. 07 – 18 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek 42. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, usta ve genç yönetmenlerin son filmlerinin de aralarında bulunduğu 134 uzun ve 29 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

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