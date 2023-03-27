Köksal Engür’ü Kaybettik

Sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, 27 Mart 2023 Pazartesi günü hayatını kaybetti. 05 Mart 1946 tarihinde Kars’ta doğan sanatçının oynadığı filmler arasında Yoksul, Gökyüzü, Beyaz Bisiklet, Muhsin Bey, Sıcak Geceler, Ateş Böceği, Muhteşem Urfalı, Karılar Koğuşu, Ateş Üstünde Yürümek, Kaç Para Kaç, Prenses Gelin, Vizontele, Beş Vakit gibi filmler var. Engür’ün cenazesi, 28 Mart 2023 Salı günü, Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.