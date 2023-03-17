?????’nin yönettiği ve ??????’in seslendirdiği animasyon film Elif ve Arkadaşları: Kapadokya, 28 Nisan 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Netco Prodüksiyon Animasyon tarafından vizyona çıkarılıyor.

Elif ve arkadaşlarının başarılı geçen okul döneminin yorgunluğunu üzerlerinden atmaları için İpek Öğretmenleri, Kapadokya’ya bir gezi düzenler. Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerinde geçen günün ardından, rehber Leyla’nın ateş başında anlatmış olduğu peribacalarının efsanesini öğrenen çocuklar, efsaneye göre gökyüzünde yaşayan Perişler’den haberdar olurlar. Bu efsaneyi o kadar severler ki gökyüzüne çıkmanın ve Perişler’le tanışmanın hayalini kurarlar.