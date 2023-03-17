Dreamworks Animation’dan Genç Deniz Canavarı Ruby Filminin İlk Afişi Yayınlandı

Genç Deniz Canavarı Ruby filminin ilk Türkçe afişi yayına verildi. Kirk DeMicco’nun yönettiği çizgi filmin başrollerini Lana Condor, Toni Collette, Annie Murphy ve Sam Richardson seslendiriyor. 16 yaşındaki Ruby Gillman, okulda kendisine sadece kesirlerden dolayı hayranlık duymakta olan kaykaycı çocuğa matematik dersi vermektedir ve aşırı korumacı süper annesi, Ruby’nin suya girmesini kesinlikle yasakladığı için okuldaki çocuklarla birlikte plajda takılamaz. Ruby, annesinin 17kuralına uymadığı zaman savaşçı Kraken kraliçelerinin torunu olduğunu ve hükümdar büyükannesi, Yedi Denizin Savaşçı Kraliçesi’nden, tacı devralmanın kaderinde olduğunu keşfeder.

Basın Bülteni

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