Elif ve Arkadaşları: Kapadokya, Vizyona Girmek İçin Gün Sayıyor

Bu yıl vizyona girecek TRT ortak yapımı animasyon film olan Elif ve Arkadaşları: Kapadokya, 28 Nisan’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. TRT Çocuk’un ilgiyle çizgi dizisi Elif ve Arkadaşları’nın ilk sinema filmi olan yapım Elif, Selim, Kerem ve Ayşe’nin Kapadokya maceralarını aktarıyor. Animasyon türündeki yapım, okul gezisi için Kapadokya’ya giden Elif ve arkadaşlarının, kendilerini fantastik bir maceranın içinde bulmalarını konu alıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.