Fragman Yayında, Elif ve Arkadaşları Kapadokya, 28 Nisan 2023’de Sinemalarda

Elif ve Arkadaşları: Kapadokya filminin fragmanı yayına verildi. 28 Nisan 2023 Cuma günü vizyona girecek olan film, maceranın yüksek seviyede olduğu, Kapadokya efsanesinin dolu dolu yaşandığı eğlenceli bir serüveni beyazperdeye getiriyor. İpek öğretmen, Elif ve arkadaşlarının okul döneminin yorgunluğunu üzerlerinden atmaları için Kapadokya’ya bir gezi düzenler. Eşsiz güzellikler arasında geçen günün ardından, rehber Leyla’nın ateş başında anlattığı peri bacalarının efsanesini öğrenen çocuklar, efsaneye göre gökyüzünde yaşayan Perişler’den haberdar olurlar. Bu efsaneyi o kadar severler ki gökyüzüne çıkmanın ve Perişler’le tanışmanın hayalini kurarlar.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız: 1 / 2

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