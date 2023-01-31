Derviş Zaim’in Yaklaşımıyla Suç Dünyası Beyazperde’de

Derviş Zaim, Flaşbellek adlı Suriye’ye odaklandığı sinema filminden sonra belgesel türünde daha önce çektiği filmlerden konu, tür, yaklaşım olarak değişik bir yapıt ile seyirci karşısına çıkıyor. Zaim yeni tamamladığı Tavuri adlı belgeseliyle bu kez suç olgusuna ve suçluların dünyasına göz atıyor. Zaim’in yirmi yıl önce Panicos Chrysanthou ile beraber çektiği Paralel Yolculuklar adlı belgeselinden sonra çektiği ikinci belgeseli olma özelliğini taşıyan yapıt, Tavuri (Şeytan) lâkabıyla bilinen Mustafa Serttaş’ın hayatını konu alıyor. Eser, Serttaş’ın geçmişi ile bugününe odaklanarak suç ve suç kavramı etrafında sorular sormayı, insana dair hissiyatımızı genişletmeyi amaçlıyor.

Basın Bülteni

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