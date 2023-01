Seans (Yönetmen: Cem Özkan)

Cem Özkan ile Gizem Dağlı’nın yönettiği ve İsmail Cem Çelikyürekli, Hanife Ildızlı, Hilal Öncel ile Batuhan Arslan’ın oynadığı Seans, 17 Mart 2023’de MC Film dağıtımıyla Makinist Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Can, ailesinin tatile çıkmasıyla, kuzeni Burak, Burak’ın sevgilisi Eylül ve platonik aşkı Hazal’ı evine davet eder. Başlarda her şey eğlenceli ve normalken; Can, Hazal’da bir gariplik olduğunu hissetmeye başlar. Hazal’daki tuhaflığı çözmeye karar verip, herkesten gizli bir şekilde evin her köşesine kameralar yerleştirir. Düzenli olarak kamera kayıtlarını inceleyen Can, birçok dehşet verici olaya şahit olurken, Hazal’ın da geçmişindeki karanlık sırrı ortaya çıkartır. Geçmişten gelen bu kötü gücün ev halkına musallat olmasıyla, işler çığırından çıkmaya başlar.