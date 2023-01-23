İKSV Galaları, Living / Yaşamak ile Devam Ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları, Oliver Hermanus’un Yaşamak (Living) filmi ile devam ediyor. 06 ve 07 Şubat’ta yapılacak ön gösterimlerin biletleri, 26 Ocak Perşembe günü Lale Kart üyeleri için yapılacak indirimli ön satışın ardından 27 Ocak Cuma günü Passo’da genel satışa açılıyor. Akira Kurosawa’nın Ikiru filminin yeniden çevrimi olan Yaşamak’ın senaryosunu Kazuo Ishiguro yazdı. Film, son derece duygusal ve dokunaklı yaklaşımıyla, belediyede çalışan yaşlıca bir bürokratın hastalığı yüzünden hayatının kısa zaman sonra sona ereceğini öğrenişi ve ardından yaşama sevincini yeniden kazanmasını anlatıyor.

Basın Bülteni

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