Mor ve Ötesi’nin Tamiri Mümkün Konser Filmi 8 Ülkede Vizyona Girmeye Hazırlanıyor

Mor ve Ötesi’nin 28 Mayıs 2022’de, 35.000 kişiye verdiği İnönü konserinin filmi Tamiri Mümkün, Türkiye vizyonundan hemen sonra tam 8 ülkede sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Film, 19 Ocak’tan itibaren Azerbaycan, Almanya, Hollanda, Belçika ve Danimarka’da; 20 Ocak’ta ise İngiltere ve Avusturya’da vizyona girecek. Ayrıca Tamiri Mümkün önümüzdeki hafta Fransa’da da sinemalarda gösterilmeye başlanacak.

Basın Bülteni

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