Burak Çevik’in Yeni Filmi Unutma Biçimleri, 73. Berlin Film Festivali’nde

Tuzdan Kaide ve Aidiyet filmleriyle tanınan yönetmen Burak Çevik’in yeni filmi Unutma Biçimleri dünya prömiyerini bu yıl 16 – 26 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan 73. Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde gerçekleştirecek. Çevik, üçüncü defa Caligari Ödülü için yarışarak önemli bir başarıya imza atacak. Sinemada hikâye anlatım olanaklarını zorladığı yenilikçi filmleriyle bilinen yönetmenin, 14 yıl önce ayrılan bir çifti konu alan yeni filmi, yıllar sonra tekrar bir araya gelen çiftin nasıl ayrıldıklarını hatırlayamamaları üzerinden tarihin nasıl katmanlaştığına ve tekrar yazılabildiğine dair daha önce görülmemiş bir deneyim sunuyor.

Basın Bülteni

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