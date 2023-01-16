Pierre Core’nin yönettiği ve Robinson Mensah Rouanet, Michele Laroque, Alice David ile Caroline Anglade’nin oynadığı Belle ve Sebastian: Cesur Dostum (Belle et Sebastien: Nouvelle Generation), 06 Mayıs 2023’de Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

10 yaşındaki Sebastian tatilini büyükannesi ve teyzesiyle dağlarda geçirmek zorundadır. Şehirde büyüyen bir çocuk için tatil koyun otlatmak değildir. Fakat hesaba katmadığı şey onu en heyecan verici tatilin beklediğidir. Belle, sahibi tarafından kötü muamele gören kocaman, kartopu gibi bembeyaz bir köpektir. Geçen zaman içinde Sebastian, Belle’nin yardımıyla cesur bir çobana dönüşür.