Batuhan Çelik’in yönettiği ve Ayten Gizem, Ahmet Eymen Akyüz, Bahar Cemre Sarıkaya ile Tamer Aktulum’un oynadığı Cin Büyüsü, 17 Şubat 2023’de Bir Film dağıtımıyla Karavan Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Zehra ve Ahmet İstanbul’da yaşayan 25 ve 30 yaşlarında evli bir çifttir. Zehra’nın bitmeyen ağrıları vardır, tedavi görse de sonuç yoktur. Ahmet, asker arkadaşı ve nikah şahidi Ali’yi arar, Zehra’dan bahseder. Ali köylerinde dedesinin kaplıcası olduğunu ve şifalı geleceğini, bir an önce yanlarına gelmelerini söyler. Köyde büyücü bir kadın da vardır. Köye geldiğini duyunca Ali’ye, Zehra’daki ağrıların sebebinin ona musallat olan Cin Büyüsü olduğunu söyler.