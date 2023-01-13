AKM Yeşilçam Sineması’ndan Romanya’ya Yolculuk

Atatürk Kültür Merkezi Kültür Sokağı’nda yer alan ve her hafta sinemaseverlere bağımsız filmler sunan AKM Yeşilçam Sineması, Rumen sinemasının önde gelen iki ismi Cristian Mungiu ve Alexandru Belc’in filmlerine yer veriyor. 13 – 19 Ocak tarihleri arasında AKM Yeşilçam Sineması’nda R.M.N. ve Metronom filmleri gösterimde olacak. Rumen Yeni Dalga’sının önde gelen isimlerinde, 4 Ay 3 Hafta 2 Gün filminin ünlü yönetmeni Cristian Mungiu, Cannes Film Festivali’nde prömiyeri gerçekleşen R.M.N. ile gerilimi tırmandırıyor.