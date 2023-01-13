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27. Türkiye Almanya Film Festivali Jüri Başkanlıklarını Dominik Graf ve Serhat Karaaslan Oluşturuyor

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27. Türkiye Almanya Film Festivali’nin Uzun Metrajlı Film Yarışması jürisine yönetmen Dominik Graf başkanlık edecek. Graf, 60’tan fazla uzun metrajlı ve TV filmi yönetti Almanya’nın önemli ödüllerini kazandı. 2021 yılında Fabian – Der Gang vor die Hunde adlı uzun metrajlı filmiyle Türkiye Almanya Film Festivali’nde En İyi Uzun Metrajlı Film Ödülünü aldı. Festivalin Kısa Film Yarışması jüri başkanlığına ise Paris’te yaşayan Türk yönetmen Serhat Karaaslan seçildi.

Serhat Karaaslan

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