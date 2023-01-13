Gömü’nün Maceraları Filminin Afişi Görücüye Çıktı

Çocukların eşsiz dünyasında birlik ve beraberliğin anlatıldığı Gömü’nün Maceraları filmi, sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. “Arkadaşlık en büyük hazinedir” mottosuyla yola çıkan filmin afişi de sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Yapımcılığını No23 Production’un üstlendiği, yönetmen koltuğuna ise Ahmet Toklu’nun oturduğu Gömü’nün Maceraları filminin senaryosunu Deniz Tuncay kaleme aldı. Filmde, birçok başarılı projeye imza atan çocuk oyuncu Emir Ali Doğrul başrolü sırtlarken, ona Muharrem Türkseven, Güzin Usta, Kayra Orta, Eymen Mesut Kılıç, Yiğit Toprak Ateş, Said Ege Yıldırım, Asaf Baydar, Ebru Sarıtaş gibi oyuncular eşlik ediyor.

Basın Bülteni

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