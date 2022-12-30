Ocak’ta Başka Sinema’da

Başka Sinema, 2023’ün ilk ayında birçok farklı film ve etkinlik ile seyircilerine dolu dolu bir Ocak programı sunuyor. 01 Ocak’ta Başka Sinema’nın gelenekselleşmiş etkinliği ile dört yeni film beyazperdeye taşınıyor, programdaki filmler ise Lukas Dhont’un Cannes Film Festivali’nde Büyük Ödül’e layık görülen ve Belçika’nın Oscar adayı Yakın (Close), Venedik Film Festivali’nde yarışan ve başrolünde ünlü Penelope Cruz’un yer aldığı Uçsuz Bucaksız (L’Immensita), Bresson’un klasik filmi Au Hasard Balthazar’dan esinlenen ve Polonya’nın Oscar adayı Aİ (EO) ile Alexandru Belc’in 1972 Romanya’sında bir grup genci anlatan Metronom.