Ayşe Gencer’i Kaybettik

Türkiye’de caz müziği denilince akla ilk gelen isimlerden olan ünlü caz vokalisti Ayşe Gencer, 30 Aralık 2022 Cuma günü hayatını kaybetti. İlk derslerini piyano öğretmeni olan babaannesinden alan Gencer, 18 yaşında TRT İstanbul Radyosu’nun açtığı Hafif Batı Müziği Vokal Yarışması’nı kazandı. Bodrum Jazz Now adlı kulüpte caz söylemeye başladı. Ayşe Gencer, Bergen adlı sinema filminde annesi Ayten Alpman’ı canlandırmıştı. Cenazesi, 01 Ocak Pazar günü Levent Afet Yolal Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.