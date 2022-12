20. Filmmor’da Son Hafta: Kadınların Sineması

20. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 10 – 17 Aralık arasında gösterilecek 18 filmle sona eriyor. Hafta boyunca her gün film gösterimlerinin yer alacağı 20. Filmmor’da bu yıl 23 ülkeden 39 filmi izleyiciyle buluştu. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, son haftaya 10 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 20:00’de Martine Priessner’in yönetmenliğini yaptığı Bekçi filmiyle başlayacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Akan Su Yosun Tutmaz (Flowing Water Carries No Poison)

Anima (Animae Animam)

Antonia

Bekçi (The Guardian)



Bekleyen Kadınlar (Suspended Wives)



Bekleyiş (Epecting a Grain of Sand)



Cılgın (Crazy)

Denizatı (Seahorse)

Doğum Hikâyeleri (Crotch Stories)

Durgun Su (Stagnant Water)

İplik (Yarn)

Müşkül (Kinka)

Nereye Kaçıyorsun? (Where are you Running To?)

Nosema

Ördekler (The Ducks)

Sağır (Deaf)

Sigaralar (Cigarettes)

Ticaret Politikası (Store Policy)