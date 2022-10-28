20. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 05 Kasım – 18 Aralık 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenleniyor. Festivalde 23 ülkeden 38 film izleyiciyle buluşacak. Filmmor bu yıl, ahlâk polisi tarafından öldürülen Jina Masha Amini’nin ardından molla rejimine direnen İranlı kadınlara iki kadın yönetmen, Füruğ Feruhzad ve Rahşan Beni İtimad’ın filmlerinin gösterileceği Jin Zendegî Özgürlük bölümüyle destek verecek. Filmmor 20. yılında, yersiz yurtsuz, damda, sokakta, savaşta göç yollarında direnen, her dilde Kadın, Yaşam, Özgürlük diyen kadınlar ile kadınların sinemasını buluşturuyor.

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