M. Night Shyamalan’ın yönettiği ve Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge ile Nikki Amuka Bird’in oynadığı Kulübeye Tıklat (Knock at the Cabin), 03 Şubat 2023’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Genç bir kız ve ebeveynleri ücra bir kulübede tatil yaparken dört, silahlı yabancı tarafından rehin alınırlar ve ailenin kıyameti engellemek için akıl almaz seçim yapmasını isterler. Dış dünyaya erişimleri sınırlı olan ailenin her şeyi kaybetmeden önce neye inandıklarına karar vermeleri gerekmektedir.