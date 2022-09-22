Burak Kuka’nın yönettiği ve Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Ceyda Ateş ile Şebnem Sönmez’in oynadığı Sevmedim Deme, 14 Ekim 2022’de CJ ENM dağıtımıyla NetD – Mahzen Media tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bu hikâye bir kader ortaklığı hikâyesidir. Birbirini tanımayan ama aynı amaç uğruna ter döken, çalışan, kendine inanmaktan bir an bile vazgeçmeyen, müziğin birleştirici gücüyle birbirini bulan iki cesur yüreğin hikâyesidir.