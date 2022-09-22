Bilinçaltınızla Yüzleşmeye Hazır mısınız?: Kaan Müjdeci’den Iguana Tokyo

Kaan Müjdeci’nin merakla beklenen ikinci uzun metraj filmi Iguana Tokyo, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşayan anne, baba ve kızdan oluşan küçük bir ailenin, bir sanal gerçeklik oyunu olan M²’ye bağlanmalarıyla bilinçaltının dehlizlerine uzanan hikâyesine odaklanıyor. Başrollerini Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban ve Deniz Ülkü’nün paylaştığı Iguana Tokyo, seyirciye bilinçaltının gerçek açlığı doyurup doyuramayacağını ya da kişinin, bilinçaltının doyurduğu gerçeklikle başa çıkıp çıkamayacağını sorgulatıyor. Iguana Tokyo, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında dünya prömiyerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Basın Bülteni

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