Küçükçiftlik Park Bahçe Sineması’nda Bu Hafta: Castille Landon İmzalı After: Ayrılık

İstanbullulara doğanın içinde samimi bir ortam sunan KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de sinemaseverler, film izlemenin keyfini çıkartıyor. Her hafta Salı akşamı gerçekleşen Bahçe Sineması etkinliğinde konukları lezzetli yiyecek ve içecek alternatifleri de bekliyor. Castille Landon imzalı serinin üçüncü filmi olan After: Ayrılık, Tessa’nın, ailesi ve Hardin hakkında bazı sırları öğrenmesiyle gelişen olayları konu ediniyor. Gösterim biletleri biletinial.com ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebiliyor.

Basın Bülteni

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