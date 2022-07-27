Erkan Can, Güven Kıraç ve Yüksel Aksu Gemlik Film Festivali’nde Buluştu

Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin üçüncü gününde Erkan Can, Güven Kıraç ve Yüksel Aksu, Zeytindalı Meydanı’nda Gemliklilerle buluştu. Etkinlik alanını dolduran katılımcılar Erkan Can, Güven Kıraç ve Yüksel Aksu’ya büyük ilgi gösterdi. Konuklar, Ebru Şahin moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye Eşref Kolçak’ı anarak başladılar ve Gemlik’te olmaktan çok mutlu olduklarını belirttiler.

Basın Bülteni

Söyleşiyi izlemek için tıklayınız.

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Banu Bozdemir – Kerem Akça – Mutlu Hesapçı – Sayım Çınar



Erkan Can



Güven Kıraç



Yüksel Aksu



Yüksel Aksu – Bukle Erman (Gemlik Belediyesi Kültür

İşleri Müdürü) – Erkan Can – Güven Kıraç – Ebru Şahin



Yüksel Aksu – Erkan Can – Güven Kıraç

