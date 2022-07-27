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Erkan Can, Güven Kıraç ve Yüksel Aksu Gemlik Film Festivali’nde Buluştu

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Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin üçüncü gününde Erkan Can, Güven Kıraç ve Yüksel Aksu, Zeytindalı Meydanı’nda Gemliklilerle buluştu. Etkinlik alanını dolduran katılımcılar Erkan Can, Güven Kıraç ve Yüksel Aksu’ya büyük ilgi gösterdi. Konuklar, Ebru Şahin moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye Eşref Kolçak’ı anarak başladılar ve Gemlik’te olmaktan çok mutlu olduklarını belirttiler.

  • Basın Bülteni
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  • Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Banu Bozdemir – Kerem Akça – Mutlu Hesapçı – Sayım Çınar

Erkan Can

Güven Kıraç

Yüksel Aksu

Yüksel Aksu – Bukle Erman (Gemlik Belediyesi Kültür
İşleri Müdürü) – Erkan Can – Güven Kıraç – Ebru Şahin

Yüksel Aksu – Erkan Can – Güven Kıraç

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