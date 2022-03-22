David Yates’in yönettiği ve Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller ile Dan Fogler’in oynadığı Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları (Fantastic Beasts: The Secrts of Dumbledore), 15 Nisan 2022’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Profesör Albus Dumbledore, güçlü Karanlık büyücü Gellert Grindelwald’un büyücülük dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçtiğini bilmektedir. Dumbledore onu tek başına durduramayınca, büyücüler, cadılar ve cesur bir fırıncıdan oluşan bir ekibin yönetimini Büyüzoolog Newt Scamander’a verir. Ekip, bu tehlikeli görevde, eski ve yeni canavarlarla karşılaşır.