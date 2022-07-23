Küçükçiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nda Gösterimler Başlıyor

Sinemaseverler sıcak yaz akşamlarında açık havada film izlemenin tadını, şehrin merkezinde İstanbullulara huzurlu ve samimi bir ortam sunan KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de çıkaracak. KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nın gösterimleri 26 Temmuz Salı akşamı Austin Butler ve Tom Hanks’in başrollerini paylaştığı, Baz Luhrmann’ın yönettiği Elvis Presley’in hayatını ve müziğini araştırarak perdeye getiren, Elvis filmiyle başlayacak.

After: Ayrılık (We Fell)

Bir Tutam Açlık (Smagen af Sult – A Taste of Hunger)

Elvis

Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları (Fantastic Beasts: The Secrts of Dumbledore)

Mustang

Stardust

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