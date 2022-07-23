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Küçükçiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nda Gösterimler Başlıyor

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Sinemaseverler sıcak yaz akşamlarında açık havada film izlemenin tadını, şehrin merkezinde İstanbullulara huzurlu ve samimi bir ortam sunan KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de çıkaracak. KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nın gösterimleri 26 Temmuz Salı akşamı Austin Butler ve Tom Hanks’in başrollerini paylaştığı, Baz Luhrmann’ın yönettiği Elvis Presley’in hayatını ve müziğini araştırarak perdeye getiren, Elvis filmiyle başlayacak.

After: Ayrılık (We Fell)
Bir Tutam Açlık (Smagen af Sult – A Taste of Hunger)
Elvis
Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları (Fantastic Beasts: The Secrts of Dumbledore)
Mustang
Stardust

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