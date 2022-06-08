Eşref Kolçak anısına Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Gemlik Film Festivali’ne, kurmaca dalında kısa film başvuruları başladı. 24 – 27 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak festival kapsamındaki Kısa Film Yarışması’nda, dereceye girenlere para ödülleri verilecek. Yarışma için bir konu ya da tema bulunmazken kısa filmler için süre sınırı en fazla on dakika olacak ve yarışmaya başvurular www.filmfreeway.com sitesinden 01 Temmuz 2022 tarihine kadar yapılacak. Sadece Türkiye’den katılan filmleri kabul eden yarışmaya başvuran filmleri ise alanında uzman sinema sektörü kişilerinden oluşan ön jüri değerlendirecek.