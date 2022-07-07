Festivali Türkan Şoray Açıyor, Gemlik Film Festivali’nin Açılışı Sultandan

24 – 27 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Gemlik Film Festivali’nin açılışı, Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray tarafından yapılacak. Türkan Şoray, 24 Temmuz Pazar günü akşamı İskele Meydanı’nda gösterilecek Selvi Boylum Al Yazmalım filminin ardından Gemliklilerle buluşacak. Gösterim sonrası, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın Sevgi Emektir Ödülü’nü takdim etmesinin ardından program Cahit Berkay’ın konseriyle devam edecek.

Basın Bülteni

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