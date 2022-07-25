Türkan Şoray’a Sevgi Ödülü

Gemlik Film Festivali’nin açılışını, Türk Sinemasının sultanı Türkan Şoray yaptı. İskele Meydanı’nda Selvi Boylum Al Yazmalım filminin gösteriminin ardından Gülay Afşar moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi için sahneye çıkan Türkan Şoray, Gemlik’te binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı. Gördüğü büyük sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Şoray “Sizinle olmak dünyanın en güzel duygusu. Sizlerin sevgisi ve ilgisi o kadar değerli ki. Bu sevgi beni hayata bağlayan en güzel ve en önemli güç. Duygularımı ifade edemiyorum.” dedi. Söyleşi sonrası Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan sanatçıya Sevgi Ödülü’nü takdim etti.

Basın Bülteni

Açılış törenini izlemek için tıklayınız.

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Cahit Berkay



Cahit Berkay – Türkan Şoray



Mehmet Uğur Sertaslan (Gemlik Belediye Bakanı) – Türkan Şoray

