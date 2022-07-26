Halil Ergün Gemliklilerle Buluştu

Gemlik Film Festivali’nin ikinci gününde Halil Ergün rüzgârı esti. Kendisi de Bursalı olan Ergün, yakın dostu Eşref Kolçak anısına düzenlenen bu festivalde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti ve “Eşref Kolçak ile yıllar önce tanıştım. Değerli bir oyuncuydu. Aktörlüğü hayatı boyunca bırakmadı. Onun adına bu etkinliğin düzenlenmesi bize onur veriyor. Sanatı ve kültürü devam ettirme adına Gemlik, önemli bir adım attı. Sahip çıktığınız için teşekkür ederiz.” dedi.

Basın Bülteni

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Halil Ergün



Mehmet Uğur Sertaslan (Gemlik Belediye Bakanı) – Halil Ergün

