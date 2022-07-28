Gemlik Film Festivali’nde Ödül Gecesi

Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin son gününde ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Tamer Yiğit, Perihan Savaş, Şemsi İnkaya ve Güven Kıraç, Sinemaya Emek Ödülleri’ni Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın elinden aldı. Başkan konuşmasında “Eşref Kolçak anısına düzenlediğimiz festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gemlik’te bir film festivali düşüncesiyle yola çıktığımızda, bizi mahcup etmeyeceklerine inandığımız ve bu festivalden sonra bizi tescilleyen Gemliklilere ise ayrıca teşekkür ederim.” dedi.

Basın Bülteni

Ödül törenini izlemek için tıklayınız.

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