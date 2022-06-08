Justin Benson ile Aaron Moorhead’ın yönettiği ve Jamie Dornan, Anthony Mackie, Katie Aselton ile Ally Ioannides’in oynadığı Senkronik (Synchronic), 17 Haziran 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Steve ve Dennis, New Orleans’ta sağlık görevlisi olarak çalışan iki iş arkadaşıdır. Bir gün ikili bir yardım çağrısı alır. Olay tipik bir aşırı doz vakası gibi görünse de cesedin çok eski görünüşlü bir kılıçla öldürülmüş olması kafaları karıştırır. Tek ipucu Synchronic adlı bir ilâç ambalajıdır. Bu vakayı sonrası daha da anlaşılmaz şekillerde gerçekleşen ölümler başlar. Steve ve Dennis kendilerini çok büyük bir gizemin ortasında bulur.