David Leitch’in yönettiği ve Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Johnson ile Brian Tyree Henry’nin oynadığı Suikast Treni (Bullet Train), 05 Ağustos 2022’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Filmde, Brad Pitt, raydan çıkan bir dizi olayın ardından, işini barışçıl bir şekilde yapmaya kararlı bir suikastçı olan Uğur Böceği rolüyle perdeye geliyor. Bununla beraber kaderin başka planları vardır, çünkü Uğur Böceği’nin son görevi onu dünyanın dört bir yanından hepsi birbiriyle bağlantılı ancak çelişkili hedefler olan düşmanlarla, dünyanın en hızlı treninde bir çarpışma rotasına soktuğundan, şimdi trenden inmenin bir yolunu mutlaka bulması gerekmektedir.