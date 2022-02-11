Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Cinemaximum Filmleri Belli Oldu

Pek çok filmi dünyayla birlikte aynı anda vizyona getiren Cinemaximum, her zaman olduğu gibi bu Cuma da farklı türlerden yerli ve yabancı yapımları sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. Dramdan gerilime, animasyondan komediye önemli yapımların vizyonda olacağı 11 Şubat Cuma günü, sinemaseverler soluğu sinema salonlarında alacak. Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti, Uncharted, Nil’de Ölüm (Death on the Nile), Evlen Benimle (Marry Me), İsmetse Olur ve Bergman Adası (Bergman Island) filmlerinin vizyonda olacağı 11 Şubat Cuma gününün vizyon programı ve detayları cinemaximum.com.tr üzerinden takip edilebiliyor.