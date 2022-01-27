Umut Kaya’nın yönettiği ve Turan Özdemir, Melis Buse Betkan, Baran Ayhan ile Ayça Ekin Beğen’in oynadığı İsmetse Olur, 11 Şubat 2022’de MC Film dağıtımıyla Mania Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kısmetli Kasabası’na gelen yabancı bir adam ve ekibi, uzak doğunun şifalı bulduğu, en derin yaraları bile kısa sürede iyileştiren bukalemun yağı peşindedir. Yabancı adam köylülere Kısmetli Kasabası’nın bu iş için en iyi yer olduğunu anlatır ve kurulması gereken çiftliğin ortaklığına kasabalının da katılmasını söyler. Yabancı adama güvenmeyen köyün delisi İsmet, çiftlik için düşünülen ortaklığın gerçek olmadığını ispatlama gayretine girer.