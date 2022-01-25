Ruben Fleischer’in yönettiği ve Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali ile Tati Gabrielle’in oynadığı Uncharted, 11 Şubat 2022’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Akıllı hırsız Nathan Drake, 500 yıl önce Magellan’ın kaybettiği bir hazineyi kurtarmak için hazine avcısı Sully tarafından işe alınır. İkili için bir soygun olarak başlayan iş, kendisinin ve ailesinin gerçek varisler olduğuna inanan acımasız Moncada’dan önce ödüle ulaşmak için bir yarışa dönüşür. Nathan ve Sully, dünyanın en eski gizemlerinden birini çözebilirlerse, 5 milyar dolarlık hazineyi ve Nathan’ın kayıp kardeşini de bulabileceklerdir.