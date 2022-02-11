Jurassic World: Hakimiyet Filminin Türkçe Alt Yazılı İlk Fragmanı ve Türkçe Dublajlı İlk Fragmanı Yayınlandı

Bu yaz, iki nesil ilk kez bir araya gelirken, sinemaseverler Jurassic Devri’nin destansı sonunu deneyimleyecek. Tüm dünyayı kapsayan cesur ve nefes kesici yeni bir macera olan Jurassic World: Hakimiyet’te Chris Pratt ile Bryce Dallas Howard’a Laura Dern, Jeff Goldblum ve Sam Neill eşlik ediyor. Jurassic World’ün mimarı Colin Trevorrow’dan gelen Jurassic World: Hakimiyet, Nublar’ın yok edilmesinin dört yıl sonrasında geçiyor. Dinozorlar artık tüm dünyada insanlarla birlikte yaşıyor ve avlanıyor. Bu hassas denge, geleceği yeniden şekillendirecek ve insanların artık tarihin en korkunç yaratıklarıyla paylaştıkları gezegeni uç yırtıcılara bırakıp bırakmayacaklarını belirleyecek.

Basın Bülteni

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