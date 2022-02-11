Rasim Öztekin’in ve Çökertme’nin Son Filmi 11 Mart’ta Vizyonda

Günümüzün en çok konuşulan konularından dijital dünyayı farklı bir bakış açısıyla mercek altına alan Dijital Esaret filmi 11 Mart’ta sinemaseverlerle buluşacak. Yönetmenliğini Emre Kavuk’un üstlendiği film, izleyenleri yeni suçlar ve suçlularla tanıştırıyor. Sıra dışı hikâyesiyle dikkat çeken film işledikleri dijital suçlar nedeniyle cezaevine atılan gençleri ve orada yaşadıklarını konu alıyor. Rasim Öztekin’in başrolde olduğu son film olan Dijital Esaret, sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Karakterlerin isimlerinin olmadığı ve her bir karakterin numarayla temsil edildiği filmin kadrosunda Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas ve Yasemin Alıç gibi ünlü isimler yer alıyor.

Basın Bülteni

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