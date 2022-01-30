Mia Hansen Love’ın yönettiği ve Tim Roth, Mia Wasikowska, Vicky Krieps ile Grace Delrue’nin oynadığı Bergman Adası (Bergman Island), 11 Şubat 2022’de Başka Sinema dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Günümüzün auteur’lerinden Mia Hansen Love’ın son filmi, hem kendine hem Bergman’a göndermelerle dolu, aşk, kayıplar ve Bergman sevgisini ele alan bir dram. Amerikalı sinemacı bir çift, yazlarını Bergman’ın yaşadığı İsveç’teki Farö adasında geçirmeye karar verir. Amaçları yeni filmlerinin senaryosunu yazmaktır ama günler geçtikçe senaryonun derinliklerinde hayalle gerçek iç içe geçmeye başlar.